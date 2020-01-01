В Киеве появился омбудсмен по правам людей с инвалидностью

В украинской столице зарегистрировано около 160 тысяч лиц с ограничеными физическими возможностями.

В Киеве появился Уполномоченный по правам людей с инвалидностью. За назначение Петровской Леси Станиславовны проголосовали 99 депутатов Киеврады на заседании 23 февраля. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Уполномоченный будет обеспечивать осуществление Киевским городским советом конституционных полномочий по обеспечению соблюдения прав и законных интересов людей с инвалидностью, в том числе, которые получили инвалидность в зоне проведения антитеррористической операции, инвалидов войны", - говорится в сообщении.

По словам Петровской, официально в Киеве зарегистрировано 160 тысяч лиц с инвалидностью, и еще большое количество людей, которые принадлежат к маломобильным группам населения. И столица "должна стать более комфортной и доступной для них".

В 2009 году Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию о правах лиц с инвалидностью. С тех пор вопрос Уполномоченного по правам людей с инвалидностью приобрел особое значение, в частности в 2014 году назначен Уполномоченный Президента Украины, а в 2017 году создана должность Правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью.

Леся Петровская - депутат Киевсовета, соучредитель ОО Всеукраинская ассоциация переводчиков жестового языка и людей с инвалидностью. Выросла в семье людей с инвалидностью и более 16 лет ее деятельность связана с защитой прав людей с инвалидностью. Работает переводчиком жестового языка.

Напомним, Президент Владимир Зеленский предлагает провести реформу в сфере предоставления услуг по уходу за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

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