Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве мошенник нанес убытков клиентам на 8 млн гривен

Комментариев: 0
Мужчина предлагал организовать интернет-бизнес "под ключ", получал деньги за свои "услуги" и исчезал.
В Киеве задержали мошенника
В Киеве задержали мошенника
facebook.com/UA.National.Police

В Киеве мошенник предлагал клиентам "создать бизнес "под ключ" и нанес им убытков на 8 миллионов гривен. Об этом сообщает Нацполиция в понедельник, 1 марта.

Как выяснила полиция, 25-летний киевлянин создал сайт, где предлагал организацию интернет-бизнеса "под ключ" с гарантированной ежедневной прибылью. На сайте были пакеты услуг стоимостью от 12 до 60 тысяч гривен, а организатор обещал вернуть деньги клиентам в случае невыполнения обязательств.

При этом получив деньги, мужчина пропадал. От его мошенничества пострадали более 500 граждан, а общая сумма убытков составляет более 8 миллионов гривен.

Кроме того, в октябре 2020 года киевлянин выстрелил из травматического пистолета в сотрудника киберполиции в ходе санкционированного обыска.

Теперь мужчина задержан и подозревается в мошенничестве. Также его ожидает суд по делу о выстреле в сотрудника правоохранительных органов. По нему уже завершено досудебное следствие и материалы переданы в суд.

Напомним, что ранее в Днепре разоблачили мошенников, укравших у бизнесмена 160 млн. Бизнесмену продали корпоративные права на предприятия по поддельным документам. Правоохранители провели ряд обысков у фигурантов дела и сообщили им подозрения.

Также сообщалось, что в Запорожье разоблачили колл-центр мошенников. Злоумышленники представлялись сотрудниками банка и выпытывали у пострадавших реквизиты банковских карт.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, полиция, мошенничество, мошенники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь