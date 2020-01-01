В Киеве мужчина пытался изнасиловать школьницу

Столичные активисты призывают родителей быть осторожными и забирать со школы своих детей.

В Днепровском районе Киева разыскивают вероятного насильника. Как сообщают местные активисты, днем мужчина напал на девочку-школьницу, которая возвращалась домой после уроков и пытался совершить насилие. Об этом в среду, 3 марта, сообщили представители общественной организации Автопатруль Майдан.

По их информации, ЧП произошло на проспекте Ватутина, 26.

"Лысый мужчина зашел за девочкой в парадное и пытался ее раздеть. Кто-то из соседей спугнул насильника, он убежал. На вид мужчине 30-40 лет, спортивного телосложения, высокий. Был одет в спортивные штаны и безрукавку красно-черных оттенков", - рассказывают представители общественной организации.

Похожего на описание мужчину разыскивают активисты. Они призывают родителей быть осторожными и забирать со школы своих детей, а в случае обнаружения похожего по описанию мужчины обращаться к ним или в столичную полицию по линии "102"

В полиции Киева сообщили, что проверяют данную информацию.

"На место выехали сотрудники полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства нападения на девочку", - рассказали в полиции Киева.

Напомним, что ранее мужчина насиловал 9-летнюю падчерицу и продавал видео в DarkNet. Экспертиза установила, что фото и видеоконтент является детской порнографией. Злоумышленник задержан.

Также сообщалось, что одессит годами насиловал свою жену и дочерей. В полицию об издевательствах над семьей сообщили посторонние люди, так как сами жертвы были слишком запуганы. Одна из девочек даже думала покончить с собой.

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