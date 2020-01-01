В Киеве заработала горячая линия помощи родителям

Чиновники призывают родителей обращаться за помощью к специалистам в случаях, если дети начали необычно вести себя по непонятным для взрослых причинам.

В Киеве начала работать горячая линия для взрослых для предотвращения детских суицидов Unsplash

В Святошинском районе города Киев начала работу круглосуточная горячая линия для взрослых во избежание случаев суицида среди подростков. Об этом сообщает Святошинская РГА.

По словам чиновников, обратиться на горячую линию за помощью возможно в следующих случаях:

если взрослые заметили странное поведение детей;

когда ребенок попал под постороннее воздействие, которое может отразиться на психике;

если в телефоне подростка нашли что-то странное.

"Вы можете сообщить оператору факты, которые настораживают и дают подозрения, а привлеченные специалисты предоставят вам профессиональную консультацию, конкретные советы, помогут разобраться в ситуации, направят в соответствующие службы (психологам, социальных педагогам, представителям киберполиции) для необходимого реагирования", - отметили в РГА.

Планируют ли начать такие же проекты в других районах столицы, пока неизвестно.

Напомним, в Святошинском районе Киева 14-летняя девочка покончила жизнь самоубийством.

Ранее две семиклассницы отравились в городе Боярка, приняв по 40 таблеток спазмолитического препарата Дротаверин. Перед этим в одной из соцсетей они посмотрели видео с призывом попробовать этот препарат. Позже девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в медучреждение.

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