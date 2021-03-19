Людей доставляют в больницы в тяжелом состоянии.

90% пациентов нужен кислород: Кличко показал, как Киев борется с COVID Кадр из видео

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как Киев борется с эпидемией COVID-19. 90% пациентов нужен кислород, а врачи почти живут на работе. Соответствующий ролик глава КГГА показал на онлайн-брифинге.

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Медики рассказали, что к ним с коронавирусом попадают люди разного возраста. Речь идет и о тех гражданах, которые в группу риска не входят.

Раньше считалось, что молодые люди не болеют COVID-19, а если болеют, то без симптомов или проблем. Сейчас же болезнь стала более агрессивной, отметила одна из врачей.

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По ее словам, жители Киева стали поступать в больницы в более тяжелом состоянии. Так, раньше кислород был нужен в среднем по городу 40% заболевших. Сейчас же он необходим 90% пациентов.

“Буквально за минувшие сутки 3,5 тонн кислорода ушло на больных – раньше у нас такой (объем) был в год“, – отметила главный врач одного из медучреждений Татьяна Мостепан.

Ранее сообщалось, что в Киеве увеличилось число новых случаев COVID.