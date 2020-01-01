BMW ехал со скоростью около 200 километров в час. Движение на проспекте в сторону Житомира перекрыто.

На проспекте Победы в Киеве, недалеко от зоопарка, автомобиль BMW на высокой скорости протаранил машину аварийной службы Киевтеплоэнерго, которая опрокинулась на бок. Травмированы пять человек. Об этом вечером в субботу, 20 марта, сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, в салоне легкового авто находились четыре человека. Все они госпитализированы. При этом девушка-водитель в критическом состоянии, пассажир с переднего сидения - в тяжелом, еще два пассажира с заднего сидения - в состоянии средней тяжести.

По данным канала, автомобиль Киевтеплоэнерго в результате столкновения был отброшен приблизительно на 50 метров и перевернулся, водитель получил травмы средней тяжести.

Отмечается, что BMW двигался по проспекту со скоростью около 200 километров в час. Движение в сторону Житомира перекрыто.

Cмотрите фотогалерею: Возле столичного зоопарка произошло серьезное ДТП с опрокидыванием

Как сообщалось, возле села Шестаково в Харьковской области столкнулись два автомобиля – Tesla и Nissan X-Trail. Травмы получили шесть человек.

Ранее между селами Поляны и Копачовка Волочисского района Хмельницкой области столкнулись военный КамАЗ и легковой автомобиль Audi, погибли два человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet