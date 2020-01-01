Под Киевом взорвалась и загорелась маршрутка

Обошлось без пострадавших: пассажиров в салоне не было, так как водитель на момент аварии только вернулся с маршрута.

Под Киевом в Вишневое, на ул. Железнодорожной в 21.30 взорвалась и сгорела маршрутка. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает Telegram-канал Dtp.Kiev.Ua.

"По словам очевидцев, был слышен сильный хлопок, после взрыва маршрутки сразу же начался пожар", - говорится в сообщении.

Автори видеоролика уточняют, что к счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

После пожара маршрутка полностью сгорела. На месте происшествия работали представители ГСЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Академгородка в маршрутке раздался взрыв, а затем она загорелась.

Напомним, в Кропивницком неуправляемый автобус попал в ДТП. По предварительным данным полиции, у водителя транспортного средства во время движения случился инсульт.

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