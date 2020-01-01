Исследование показало, как изменились привычки киевлян за год

Пробки в столице перегнали докарантинный уровень, а количество пассажиров в метро снизилось.

Как изменились привычки киевлян и мобильность в городе за год newsone.ua

В Киеве с начала карантина в марте 2020 года пассажиропоток в метро снизился, а автомобильные пробки усугубились. Об этом сказано в исследовании ЛУН Місто, опубликованном во вторник, 23 марта.

Количество пассажиров киевского метро не вернулось к докарантинному уровню. В феврале 2020 года КП перевезло более 38 млн киевлян, в феврале 2021 года - более 26 млн.

"Пробки на дорогах Киева быстро догнали и перегнали докарантинный уровень. По данным сервиса TomTom, уже в июне задержка в пути превысила доковидные показатели. Небольшое снижение было только в апреле и августе", - сказано в исследовании.

При этом оценить мобильность по Украине помогли данные Apple. Во время карантина украинцы стали менее мобильными в апреле 2020 года, а пик перемещений приходится на теплое время года.

В то же время уровень посещаемости кинотеатров аналитики изучили через объемы купленного зрителями попкорна. Наименьшие уровни продаж были зафиксированы в апреле, мае, июне 2020 года, свидетельствуют данные Планеты кино. С июля началось постепенное восстановление, но к докарантинному уровню далеко.

Наконец, с марта 2020 года рост в сфере доставки еды составил от 75% до 89%. Среди блюд в Glovo часто заказывали суши, бургеры, донеры.

Напомним, что ранее в Киеве решили не останавливать общественный транспорт. Правительство разрешило местным властям самостоятельно устанавливать ограничения на работу общественного транспорта во время локдауна.

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