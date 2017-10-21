В Уругвае возвели "невидимую" гостиницу
В Уругвае в 200 километрах от столицы Монтевидио построили гостиницу Sacromonte Landscape Hotel, фасады которой полностью выполнены из стекла. Из-за этого строение выглядит практически невидимым. Об этом пишет The Spaces.
С воздуха здание также является практически незаметным благодаря тому, что создатели озеленили его крышу.
Cмотрите фотогалерею: В Уругвае возвели "невидимую" гостиницу
Гостиница состоит из 13 блоков, сделанных по одному принципу. Каждый из номеров оснащен собственной верандой, круглым бассейном с видом на виноградники, луга и озера.
Рядом с отелем расположена винодельня, а также фермерский экоресторан, в котором подают мясо дикого кабана.
Суточная стоимость проживания в отеле составляет 700 долларов.
Ранее сообщалось, что эксперты ежегодной премии Traveller's Choice выбрали лучший в мире отель.
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