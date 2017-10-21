Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Уругвае возвели "невидимую" гостиницу

Комментариев: 0
Sacromonte Landscape Hotel получила полностью зеркальные фасады в которых отражается небо. Из-за этого гостиница выглядит практически невидимой.
"Невидимый" отель в Уругвае
"Невидимый" отель в Уругвае
MAPA Arquitectos

В Уругвае в 200 километрах от столицы Монтевидио построили гостиницу Sacromonte Landscape Hotel, фасады которой полностью выполнены из стекла. Из-за этого строение выглядит практически невидимым. Об этом пишет The Spaces.

С воздуха здание также является практически незаметным благодаря тому, что создатели озеленили его крышу.

Гостиница состоит из 13 блоков, сделанных по одному принципу. Каждый из номеров оснащен собственной верандой, круглым бассейном с видом на виноградники, луга и озера.

Рядом с отелем расположена винодельня, а также фермерский экоресторан, в котором подают мясо дикого кабана.

Суточная стоимость проживания в отеле составляет 700 долларов.

Ранее сообщалось, что эксперты ежегодной премии Traveller's Choice выбрали лучший в мире отель

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: фото, гостиница, отель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь