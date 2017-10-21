Как купить тур в Турцию или Египет без переплат в 2018 году

Как купить тур в Турцию или Египет без переплат в 2018 годуРеклама
С приближением теплой поры года украинцы начали стремится на популярные курорты. Вполне очевидно то, что самыми популярными направлениями в 2018 году будут Турция и Египет, которые уже давно удерживают пальму первенства в Украине среди курортов для отдыха на 1-2 недели.
В сравнении с зимними ценами стоимость тура в Египет как самого популярного и бюджетного направления для отдыха значительно выросла. Этому способствует как сезонный рост, так и восстановление пассажиропотока туристов из России.
Туры в Турцию также подорожали в связи с сезонными колебаниями. Перед майскими праздниками и сезонными пиками спроса цены на туры в Турцию сильно вырастают и большой проблемой является поиск тура по выгодной цене.
Как купить тур в Египет или Турцию по оптимальной цене?
Туристов можно разделить на две большие категории:
1. Те, кто стремится найти самостоятельно варианты перелета, гостиницу, хостел или съемное жилье. Таким туристам лучше всего подходят сайты типа Booking и Tickets, которые позволяют самостоятельно формировать свою поездку.
2. Туристы, которые хотят приобрести пакетный тур без лишних хлопот по оптимальной цене. До недавнего времени для этой категории туристов в Украине фактически отсутствовала возможность быстрого поиска туров без привязки к конкретному туроператору. Сервис Farvater.travel является первым и единственным в СНГ онлайн-гипермаркетом туров, позволяющим за несколько кликов выбрать и приобрести нужный тур по выгодной цене.
Как происходит процесс поиска тура на сайте Farvater.travel
По словам разработчиков сайта Farvater.travel, основная миссия проекта - экономия денег и времени клиентов. Уже более 73 тысяч клиентов доверяют сайту и пользуются его уникальными возможностями. Специально для наших читателей Татьяна Поллак пояснила преимущества этого уникального сервиса:
- Простота и удобство пользования сервисом - в отличии от систем, которыми пользуются специалисты турагентств, интерфейс сайта спроектирован исповедую принципы максимальной простоты и удобства.
- Лучшие цены и специальные предложения от всех ведущих туроператоров Украины - сервис анализирует десятки тысяч предложений от 29 ведущих туроператоров. Специальные алгоритмы фильтруют различный “мусор” и неактуальные предложения и после отбора интеллектуальными фильтрами туры попадают на сайт для того, чтобы их мог купить конечный пользователь.
- Широчайший выбор форматов туров - на сайте Farvater у вас есть возможность выбрать тур за несколько месяцев (учитывая абсолютно всеобъемлющую базу для анализа туров, вы всегда выбираете лучшее предложение на рынке Украины) или же собрать чемоданы и улететь сегодня-завтра в горящий тур.
- Постоянная поддержка экспертами туристической отрасли - в компании Farvater.travel работают сотрудники, которые начинали с продаж туров в офлайн формате. Каждый клиент, который будет взаимодействовать с сайтом Farvater вправе ожидать, что он не останется один на один с бездушной программой. За сайтом Farveter.travel всегда будут стоять профессионалы, готовые поддержать и проконсультировать клиента.
- Несколько кликов от выбора до покупки тура - для пользователя создана возможность не только быстро выбрать тур, но и оплатить его удобным для себя образом.