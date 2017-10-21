Как купить тур в Турцию или Египет без переплат в 2018 году

Перед майскими праздниками и сезонными пиками спроса цены на туры в Турцию сильно вырастают .

С приближением теплой поры года украинцы начали стремится на популярные курорты. Вполне очевидно то, что самыми популярными направлениями в 2018 году будут Турция и Египет, которые уже давно удерживают пальму первенства в Украине среди курортов для отдыха на 1-2 недели.

В сравнении с зимними ценами стоимость тура в Египет как самого популярного и бюджетного направления для отдыха значительно выросла. Этому способствует как сезонный рост, так и восстановление пассажиропотока туристов из России.

Туры в Турцию также подорожали в связи с сезонными колебаниями. Перед майскими праздниками и сезонными пиками спроса цены на туры в Турцию сильно вырастают и большой проблемой является поиск тура по выгодной цене.

Как купить тур в Египет или Турцию по оптимальной цене?

Туристов можно разделить на две большие категории:

1. Те, кто стремится найти самостоятельно варианты перелета, гостиницу, хостел или съемное жилье. Таким туристам лучше всего подходят сайты типа Booking и Tickets, которые позволяют самостоятельно формировать свою поездку.



2. Туристы, которые хотят приобрести пакетный тур без лишних хлопот по оптимальной цене. До недавнего времени для этой категории туристов в Украине фактически отсутствовала возможность быстрого поиска туров без привязки к конкретному туроператору. Сервис Farvater.travel является первым и единственным в СНГ онлайн-гипермаркетом туров, позволяющим за несколько кликов выбрать и приобрести нужный тур по выгодной цене.

Как происходит процесс поиска тура на сайте Farvater.travel

По словам разработчиков сайта Farvater.travel, основная миссия проекта - экономия денег и времени клиентов. Уже более 73 тысяч клиентов доверяют сайту и пользуются его уникальными возможностями. Специально для наших читателей Татьяна Поллак пояснила преимущества этого уникального сервиса: