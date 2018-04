Red Bull Can You Make It? Украинцы добрались до финиша в Амстердаме Пресс-релиз

Украинцы и другие команды Red Bull Can You Make It? добрались до финиша в Амстердаме.

Одна неделя, 459 399 км и 20658 обмененных банок - и команды, которые приняли участие в соревновании Red Bull Can You Make It?, финишировали в Амстердаме. Из 200 команд к финишной линии смогли добраться 198 - они путешествовали в течение семи дней без наличных и мобильных телефонов, используя только банки Red Bull как валюту. Среди финишеров, на 55-м месте, и наша украинская команда с красноречивым названием КОЗАКИ - студенты Сумского национального аграрного университета - Дмитрий Кириченко, Анастасия Комендантов и Максим Герасименко. В середине апреля 200 университетских команд со всего мира начали лучшее приключение своей жизни. Они стартовали с пяти точек по всей Европе, имея лишь одну цель: добраться в Амстердам. Преодолевая препятствия и проблемы на своем пути, команды на протяжении путешествия прошли ряд сложных испытаний, начиная от сотни километров путешествия автостопом к обмену банок на билеты на коммерческие рейсы. А еще участники очаровывали водителей, чтобы пересекать страны, раскрывали свой творческий потенциал и скрытые стремления и демонстрировали на протяжении всего путешествия крепкое братство и командный дух. Во время странствий по Европе добрые и щедрые люди, которые случались командам на пути, немного помогали им в трудных ситуациях. В течение своих путешествий эти упорные трио путешественников имели с собой банки Red Bull специальной серии. Их использовали в качестве валюты, чтобы платить за транспорт, покупать еду и даже оплачивать места отдыха в конце дня. Банки обменивали на прыжки с парашютом, путешествия парапланом, серфинг в помещении, сноубординг, прокат автомобилей, а также стирку. Прежде чем добраться до финиша в Амстердаме команды должны были остановиться минимум в шести контрольных точках среди 51 города Европы. В этих точках они выполняли различные задания: чистили кучи креветок в Бельгии, делали селфи с Пизанской башней и йодлили в Альпах. Наши КОЗАКИ показали превосходный результат, и за неделю успели посетить 6 стран и преодолеть почти 2383 км. И при этом обменять 194 банки Red Bull. Все время приходилось демонстрировать незаурядные навыки, но благодаря харизме и умению убеждать, нашим украинцам удалось даже договориться о ночи в 5-звездочном отеле в Швейцарии только за одну баночку! После возвращения в Украину и попросили казаки поделились впечатлениями. Максим Герасименко: “Страшно интересно, страшно экстремально, страшно круто! Как волна. То поднимаешься на гребень в дикой эйфории, то потом опускаешься на такое дно, где думаешь, что уже все, наверное, там и останешься. Каждый день ты борешься с собой, чтобы просто доехать до контрольной точки, чтобы поесть. Очень понравилось, безумно круто! Но все равно очень трудно. Когда ты ночуешь дома - классно. Когда ты ночуешь на улице - уже тяжеловато. Сейчас бы полежать, куда-нибудь в All-inclusive.. :)“ Анастасия Комендантова: “Есть выводы, которые я сделала из этой поездки. Только сейчас понимаю к чему этот конкурс. У нас забрали деньги, телефоны, карты. Приходил вечер, спать было негде... Мы сначала думали «куда мы ввязались?» А потом, когда ты через неделю понимаешь, что тебя кормили, тебе встречались люди, которые тебя принимали к себе на ночь, тебе помогали во всем, что ты просил... Ты понимаешь, что деньги - способ существования, а не форма. Телефон - вообще не нужная вещь, потому что это пустая привязанность, без которой ничего не меняется. А люди - находишь классного человека открытого и понимаешь, что хорошему нет предела.“ Всего в соревновании было использовано 40 разновидностей транспорта: участники летели самолетами и вертолетами, ехали на велосипедах, передвигались скоростными катерами и, конечно, шли пешком. Команды пересекли 21 страну, попадали в разные погодные условия и знакомились с различными культурами и традициями. Победу в соревновании одержала команда GIT, набрав в общей сложности 655 очков. Команде из трех студентов удалось пройти шесть контрольных точек и 4140 км. Команда #FreeRiders заработала 648 очков и заняла второе место, а команда Naughty Boys финишировала третьей с общим зачетом в 639 очков.

budulai