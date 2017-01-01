Почему омоложение вагины рисковано для пациенток

Косметические процедуры по "омоложению" вагины, во время которых подтягивают и меняют форму влагалища, могут быть рискованными, предупреждают женщин ученые.

Все больше компаний утверждают, что процедура омоложения может лечить только симптомы depositphotos.com

Эксперты предостерегают: женщины, которые проходят процедуры, предлагаемые в некоторых частных клиниках в Великобритании и США, рискуют получить ожоги, шрамы и регулярную боль.

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Обычно во время такой процедуры внутрь вагины вставляют зонд, который проводит лазерную коррекцию тканей.

И хотя эта процедура, которую можно сделать даже во время обеденного перерыва, не является хирургическим вмешательством - это не гарантирует ее безопасности, говорят эксперты.

Лазерные устройства и устройства на батарейках одобрили для уничтожения предраковых клеток в тканях шейки матки и влагалища, а также для лечения генитальных бородавок. Однако можно ли их использовать для омолаживающей терапии - никто не проверял.

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В американском федеральном агентстве, контролирующем рынок медицинских услуг (Food and Drug Administration), заявили, что начнут действовать, если обманчивая реклама “процедур без доказанной пользы“ продолжится.

В агентстве отмечают - все больше компаний утверждают, что процедура омоложения может лечить симптомы, прежде всего связанные с менопаузой, недержанием мочи и половыми функциями.

“Эти продукты очень рискованные, и нет ни одного доказательства того, что их можно использовать для этих процедур. Мы глубоко обеспокоены тем, что женщин травмируют“, - говорится в предупреждении агентства.

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Пол Бануэлл, консультирующий пластический хирург и член Британской ассоциации эстетических пластических хирургов, разделяет опасения федерального агентства: “Интерес к женскому здоровью и сексуальному самочувствию очень повысился, и хотя его следует поощрять, жизненно важно, чтобы любая информация о лечении и процедурах предоставлялась деликатно, без ложной рекламы и преувеличения“.

Доктор Ванесса Маккей из Королевского колледжа акушеров-гинекологов Великобритании отмечает: “Нет никаких доказательств того, что нехирургические приборы, используемые для “вагинального омоложения“, имеют эффект на тонус мускулатуры влагалища или меняют ее ткани. Если женщин начинает беспокоить вид собственной вагины, они должны обратиться к врачу. Также важно помнить, что все влагалища разные, так же как и все женщины. Половые губы различаются у всех по виду и цвету“.

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“Чтобы укрепить мышцы вокруг влагалища, мы советуем женщинам заниматься упражнениями для тазового дна, чтобы улучшить мышечный тонус и повысить чувствительность во время секса“, - добавляет она.

Сухость влагалища - это обычная, но излечимая проблема, которая беспокоит многих женщин в течение жизни.

У нее может быть много причин: менопауза, грудное вскармливание, рождение ребенка, недостаточное возбуждение во время секса и определенные виды контрацепции.

В королевском колледже акушеров-гинекологов призывают женщин перед тем, как идти к врачам, применить вагинальные увлажнители и лубриканты. Если это не сработает, врач может выписать вагинальный эстроген.

Ранее сообщалось, что является показанием для операции по пластике влагалища, которые становятся все более популярными среди женщин. Читай мнение врачей о целесообразности данного хирургического вмешательства.

