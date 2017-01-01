Самолет экстренно сел в Испании из-за наркокурьера

Девушке в салоне самолета стало плохо. Оказалось, что она перевозила в своем желудке около килограмма наркотиков.

Самолет по рейсу из Доминиканской Республики в Италию вынужден был совершить экстренную посадку. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажирки. Об этом сообщает Efe.

Как оказалось, 23-летння девушка была наркокурьером и пыталась перевезти в своем желудке больше 800 грамм кокаина.

Один из пакетов разорвался и пассажирке стало плохо. Ее прооперировали и извлекли из желудка 56 пакетиков по 15 грамм кокаина.

Теперь девушку допрашивает полиция, ей грозит суд из-за попытки незаконного ввоза запрещенных средств.

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