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Самолет экстренно сел в Испании из-за наркокурьера

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Девушке в салоне самолета стало плохо. Оказалось, что она перевозила в своем желудке около килограмма наркотиков.
Наркокурьер стала причиной экстренной посадки самолета
Наркокурьер стала причиной экстренной посадки самолета

Самолет по рейсу из Доминиканской Республики в Италию вынужден был совершить экстренную посадку. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажирки. Об этом сообщает Efe.

Как оказалось, 23-летння девушка была наркокурьером и пыталась перевезти в своем желудке больше 800 грамм кокаина.

Один из пакетов разорвался и пассажирке стало плохо. Ее прооперировали и извлекли из желудка 56 пакетиков по 15 грамм кокаина.

Теперь девушку допрашивает полиция, ей грозит суд из-за попытки незаконного ввоза запрещенных средств.

Ранее миллиардера с чемоданами с кокаином арестовали в Лас-Вегасе. Также Корреспондент писал о том, что в ООН посчитали употреблявших марихуану украинцев

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Теги: наркотики, курьезы, Испания, самолет, пассажир, экстренная посадка, курьер
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Источник: korrespondent.net

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