Самолет экстренно сел в Испании из-за наркокурьера
Самолет по рейсу из Доминиканской Республики в Италию вынужден был совершить экстренную посадку. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажирки. Об этом сообщает Efe.
Как оказалось, 23-летння девушка была наркокурьером и пыталась перевезти в своем желудке больше 800 грамм кокаина.
Один из пакетов разорвался и пассажирке стало плохо. Ее прооперировали и извлекли из желудка 56 пакетиков по 15 грамм кокаина.
Теперь девушку допрашивает полиция, ей грозит суд из-за попытки незаконного ввоза запрещенных средств.
Ранее миллиардера с чемоданами с кокаином арестовали в Лас-Вегасе. Также Корреспондент писал о том, что в ООН посчитали употреблявших марихуану украинцев
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