Ученые случайно открыли "белок для похудения"

Американские ученые обнаружили натуральный протеин, способный эффективно бороться с ожирением, причем открытие это было сделано совершенно случайно.

Ожирение, которым, по разным подсчетам, страдают более 650 млн людей по всему миру, - одна из самых распространенных причин преждевременной смерти www.flickr.com

Изначально команда исследователей из Университета Джорджтауна в Вашингтоне занималась изучением природы раковых заболеваний.

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Ученые пытались выяснить, какую роль в формировании опухоли играет натуральный белок BP3, в небольшом количестве присутствующий в нашем организме. Однако в ходе экспериментов выяснилось, что он является мощнейшим регулятором метаболизма.

Страдающие ожирением лабораторные мыши, у которых было активизировано производство этого белка, начинали быстро терять в весе, несмотря на то что продолжали активно поглощать пищу.

Значит, , его можно использовать и для лечения болезней, связанных с расстройством метаболизма - таких как сахарный диабет второго типа или ожирение печени.

Поскольку вещество это не является лекарством, а производится в организме естественным путем, его клинические испытания можно начать уже в самое ближайшее время.

“Мы обнаружили, что восьми процедур с применением BP3 в течение 18 дней было достаточно, чтобы снизить объем жировой ткани у страдающих ожирением мышей более чем на треть“, - утверждает один из авторов работы, профессор онкологии и фармакологии Антон Уэллштейн.

Терапия также улучшала и другие показатели, связанные с ожирением, например, предотвращало гипергликемию - повышенное содержание сахара в крови, что является основной проблемой для больных диабетом.

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А капли жира в печени просто растворялись и исчезали.

Ученые отдельно подчеркивают, что клинический осмотр подопытных мышей и даже микроскопические исследования не выявили никаких побочных эффектов лечения.

Ожирение, которым, по разным подсчетам, страдают более 650 млн людей по всему миру, - одна из самых распространенных причин преждевременной смерти.

Оно также является причиной разного рода нарушений метаболизма, в том числе потери восприимчивости к инсулину, непереносимости глюкозы, гипертонии и повышенного содержания липидов в крови.

BP3 относится к семейству белков, участвующих в образовании новых кровеносных сосудов и заживлении ран. Они естественным образом производятся в организме любых животных - от червей до человека.

По словам ученых, его роль в усилении метаболизма до сих пор оставалась неизвестной, поскольку он не участвует в обмене веществ напрямую, а лишь является мощным катализатором переработки жиров и углеводов другими способами.

“Когда метаболизм разогнан, сахар в крови и жир в печени не складируются, а используются для получения энергии, - объясняет Уэллштейн. - А кроме того, начинают расходоваться уже существующие в организме запасы жира“.

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Ученый предостерегает от поспешных выводов: по его словам, результаты проведенных экспериментов весьма впечатляют, но не гарантируют, что эта методика точно так же сработает на людях.

Однако, если клинические испытания пройдут успешно, новая терапия откроет новые горизонты в лечении не только ожирения, но и самого широкого спектра сопутствующих заболеваний.

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