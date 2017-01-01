В Индии поймали тигрицу-людоеда

Она успела убить 13 человек.

Почти два года понадобилось охотникам в Индии, чтобы поймать тигрицу-людоеда. Об этом сообщает Украинская служба Би-Би-Си.

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Так, сообщается, что 6-летней тигрице, которая известна под именем T-1, удавалось в течение 2-х лет убегать от работников лесной службы Индии. Она пряталась в джунглях в штате Махараштра. Защитники животных устроили кампанию в защиту T-1, однако Верховный суд страны заявил, что не будет мешать представителям лесной службы, если те будут вынуждены застрелить тигрицу.

В конце концов так и случилось. В пятницу, 2 ноября 2018 года, власти получили сообщение от жителей поселка Борат, которые заметили T-1 недалеко от населенного пункта.

Патрульная команда, вооруженная транквилизаторными и огнестрельными винтовками, прибыла на место, где тигрицу видели в последний раз. Они ждали ее в автомобиле, а когда тигрица появилась в поле зрения - выстрелили в нее транквилизатором.

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"В ответ T-1 бросилась к машине. Патрульные вынуждены были выстрелить в нее уже из огнестрельного оружия, когда та находилась всего в 8-10 метрах от автомобиля", - говорится в сообщении лесной службы Индии.

В августе тигрица вместе со своими 9-месячным детенышами убила трех человек недалеко от города Пандхаркавада. Инцидент посеял панику среди местных жителей.

Власти посоветовали им возвращаться домой до того, как стемнеет, и передвигаться группами.

Считается, что в течение последних 20 месяцев T-1 убила 13 человек. Несколько найденных тел были обезглавлены. Известно, что, по крайней мере в одном случае она попробовала человеческую плоть на вкус.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике ручная львица растерзала хозяина.