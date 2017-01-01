В Индии тигр устроил погоню за туристами

Хищник погнался за участниками сафари на открытом авто в одно из национальных парков страны.

Погоню тигра за туристами в Индии сняли на видео. Инцидент произошел в национальном парке Тадоба в штате Махараштра. Об этом сообщает Daily Mail.

Группа туристов в открытом авто для сафари встретила на проселочной дороге в парке тигра. Животное начало преследовать машину, не отстав от туристов даже после нескольких крутых поворотов.

Водитель авто решил набрать скорость и только тогда тигр прекратил преследование. Инцидент сняли на видео очевидцы.

По словам работников парка, туристы были в безопасности так, как за ними увязался детеныш, хотевший поиграть. Всего в парке и его окрестностях проживает около 150 тигров.

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