В России мужчина приобрел iPhone XS за ванну мелочи

В Москве произошёл забавный случай - покупатель принёс в магазин целую ванную мелочи, для того, чтоб купить новый iPhone XS.

Покупатель принёс в один из московских магазинов целую ванную мелочи, в которой было достаточно денег для покупки нового смартфона Apple.

Об этом рассказала представитель магазина Людмила Семушина, передает РИА Новости.

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“В понедельник вечером в наш магазин… пришли два человека, которые несли ванну, наполненную мелочью. Они сказали, что хотят купить iPhone и что в ванной 100 тысяч рублей“, — рассказала представитель магазина. По ее словам, покупатели выбрали аппарат iPhone XS.

Семушина уточнила, что продавец пересчитывал мелочь вручную и на это у него ушло 1,5-2 часа. После покупки посетители покинули магазин вместе с ванной, в которой еще оставалась мелочь.



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