В Китае массово зацвела сакура

Деревья зацвели на территории университета в городе Гуанчжоу. Посмотреть на вишни пускают и туристов.

В китайском городе Гуанчжоу зацвел сад сакуры. Об этом сообщает ТСН.

В городе стоит теплая погода, поэтому для японской вишни сложились идеальные условия. Сад из сакуры зацвел на территории сельскохозяйственного университета Гуанчжоу.

Руководство учебного заведения не запрещает приходить к сакурам местным жителям и туристам.

Сакура в окрестностях Гуанчжоу занимают огромную площадь в местном парке. Там сейчас цветет вместе около 100 000 деревьев. Чтобы полностью обойти парк необходимо около 3-5 часов.

Ранее сообщалось, что в Мукачево под снегом зацвела сакура. Также Корреспондент писал о том, что Великая Китайская стена стала "ледяной горкой".

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