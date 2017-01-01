Эксперты TripAdvisor назвали лучшие в мире пляжи
На первом месте оказался бразильский пляж Baia do Sancho в Бразилии, который славится живописными видами.
Туристический ресурс TripAdvisor определил лучшие пляжи мира в 2019 году. Лидером рейтинга оказался живописнейший бразильский пляж Baia do Sancho, расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья.
Полный список включает десять наименований пляжей в разных уголках мира, включая Кубу, Испанию, Италию, Мексику и другие страны.
Топ-10 пляжей мира по версии TripAdvisor:
- Baia do Sancho, Фернанду-де-Норонья, Бразилия
- Пляж Varadero в популярном одноименном кубинском курорте
- Eagle Beach, Аруба
- Пляж La Concha, Сан-Себастьян, Испания
- Grace Bay, Провиденсьялес, остров архипелага Теркс и Кайкос
- Clearwater Beach, Флорида, США
- Пляж Spiaggia dei Conigli, Лампедуза, Италия
- Seven Mile Beach, Каймановы острова
- Playa Norte, Исла Мухерес, Мексика
- Seven Mile Beach, Негрил, Ямайка
Перечисленные пляжи отличаются кристально-чистой водой, живописными пейзажами и белоснежным песком, которые манят туристов со всего мира.
Ранее сообщалось, что эксперты установили, какие страны являются самими "здоровыми". Лидировала в рейтинге этого года Испания.
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