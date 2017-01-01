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Эксперты TripAdvisor назвали лучшие в мире пляжи

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На первом месте оказался бразильский пляж Baia do Sancho в Бразилии, который славится живописными видами.
Лидировал в рейтинге бразильский пляж Baia do Sancho
Лидировал в рейтинге бразильский пляж Baia do Sancho
TripAdvisor

Туристический ресурс TripAdvisor определил лучшие пляжи мира в 2019 году. Лидером рейтинга оказался живописнейший бразильский пляж Baia do Sancho, расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья.

Полный список включает десять наименований пляжей в разных уголках мира, включая Кубу, Испанию, Италию, Мексику и другие страны.

Топ-10 пляжей мира по версии TripAdvisor:

  • Baia do Sancho, Фернанду-де-Норонья, Бразилия
  • Пляж Varadero в популярном одноименном кубинском курорте
  • Eagle Beach, Аруба
  • Пляж La Concha, Сан-Себастьян, Испания
  • Grace Bay, Провиденсьялес, остров архипелага Теркс и Кайкос
  • Clearwater Beach, Флорида, США
  • Пляж Spiaggia dei Conigli, Лампедуза, Италия
  • Seven Mile Beach, Каймановы острова
  • Playa Norte, Исла Мухерес, Мексика
  • Seven Mile Beach, Негрил, Ямайка

Перечисленные пляжи отличаются кристально-чистой водой, живописными пейзажами и белоснежным песком, которые манят туристов со всего мира.

Ранее сообщалось, что эксперты установили, какие страны являются самими "здоровыми". Лидировала в рейтинге этого года Испания.

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Теги: рейтинг, туризм, пляжи
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Источник: korrespondent.net

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