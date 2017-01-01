В Черногории введут штрафы за голый торс

Штрафовать предлагают туристов, которые будут появляться в общественных местах в неприемлемом виде.

Власти Черногории собираются ввести штрафы за прогулки с голым торсом или в купальниках. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Предполагается, что для того, чтобы сократить неподобающее поведение туристов, введут систему крупных штрафов. Так за прогулку по городу с голым торсом оштрафуют на 500 евро, в купальнике – на 600, а за распитие напитков и употребления пищи в общественных местах – на 700.

К разработке новых норм призвали присоединиться также местных жителей. Власти призывают ориентироваться на опыт соседних стран.

Ранее сообщалось, что полиция патрулирует пляжи Сардинии из-за краж песка. Также Корреспондент писал о том, что Киев вошел в ТОП-10 городов с красивейшими видами.

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