Эксперты выбрали лучшую авиакомпанию мира

Лидировали в рейтинге авиалинии Катара Qatar Airways. Они были признаны лучшими в текущем году.

Специалисты британской маркетинговой компании Skytrax опубликовали список лучших авиалиний мира. Лидировала в перечне Катарская авиакомпания Qatar Airways. Об этом отмечается на сайте Skytrax.

На втором месте идет предыдущий лидер - Singapore Airlines, а замыкает тройку лидеров японская компания ANA All Nippon Airways.

Далее в рейтинг вошли гонконгская Cathay Pacific Airways, дубайская Emirates и тайваньская EVAAir.

Специалисты также отметили, что самый большой прогресс в развитии наблюдался за прошедший год в компании Philippine Airlines. Лучшим авиационным альянсом назвали Star Alliance. А среди лоукостеров лидировала авиакомпания Air Asia.

Ранее сообщалось, что украинскую авиакомпанию лишили права на совершение перелетов в связи с тем, что она не обеспечила надлежащий уровень безопасности.

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