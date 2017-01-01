Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эксперты выбрали лучшую авиакомпанию мира

Комментариев: 0
Лидировали в рейтинге авиалинии Катара Qatar Airways. Они были признаны лучшими в текущем году.
Катарская авиакомпания оказалась лидером рейтинга
Катарская авиакомпания оказалась лидером рейтинга
Skytrax

Специалисты британской маркетинговой компании Skytrax опубликовали список лучших авиалиний мира. Лидировала в перечне Катарская авиакомпания Qatar Airways. Об этом отмечается на сайте Skytrax.

На втором месте идет предыдущий лидер - Singapore Airlines, а замыкает тройку лидеров японская компания ANA All Nippon Airways.

Далее в рейтинг вошли гонконгская Cathay Pacific Airways, дубайская Emirates и  тайваньская EVAAir.

Специалисты также отметили, что самый большой прогресс в развитии наблюдался за прошедший год в компании Philippine Airlines.  Лучшим авиационным альянсом назвали Star Alliance. А среди лоукостеров лидировала авиакомпания Air Asia.

Ранее сообщалось, что украинскую авиакомпанию лишили права на совершение перелетов в связи с тем, что она не обеспечила надлежащий уровень безопасности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рейтинг, туризм, авиакомпании
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь