В Канаде волк атаковал спящих в палатке туристов

Животное вцепилось защищающему семью мужчине в руку. Жена легла на детей, чтобы защитить их своим телом.

Волк атаковал семью во время отдыха в палатке карта Google

В Канаде в национальном парке Банф на семью в кемпинге напал волк, который, пытался вытащить отца семейства из палатки и утащить. Об этом пишет Mercury News.

"Это было похоже на фильм ужасов", - призналась Элиза Рисполи, супруга пострадавшего. Глава семейства по имен Мэтью встал на пути волка, пытаясь защитить семью. В итоге животное вцепилось ему в руку и принялось волочить прочь.

Супруга же легла на детей, закрывая их своим телом, и пыталась удержать Мэтью за ноги, не давая волку утащить мужчину.

От криков проснулся сосед по кемпингу Расс Фи, который бросился на помощь семье.

"Крики были настолько сильными, что я знал, что это, очевидно, ужасная ситуация. Я подбежал к палатке и просто пнул волка в заднюю часть бедра", - отметил мужчина.

Фи признался, что сразу же пожалел, что ударил волка, потому что боялся, что он атакует его следующим, но это заставило животное освободить Мэтью. Когда волк выпрыгнул из палатки, Мэтью последовал за ним, и они с Фи начали кричать и бросать в него камни. Тем временем Элиза и два мальчика побежали к минивэну Фи.

В итоге семья благополучно спаслась. Мэтт получил несколько проникающих ранений и порезы на руках.

Хищника же отследили представители агентства Парки Канады, после чего зверь был убит.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке турист погладил львицу, после чего чуть не лишился руки.

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