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Эксперты назвали лучшие города для вечеринок

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Лидировал в рейтинге сербский Белград, где доступное жилье и относительно демократичные цены.
Лидировал в рейтинге сербский Белград
Лидировал в рейтинге сербский Белград
Getty

Специалисты портала Lonely Planet составили рейтинг лучших для вечеринок городов. Первое место в нем досталось сербскому Белграду. 

Этот город благодаря разнообразным развлечениям может, по мнению экспертов, прийтись по вкусу любому туристу. Мероприятия здесь проходят в клубах, барах, на баржах и в тавернах.

Также город отличается относительно демократичными ценами (литр пива обойдется в 2 доллара) и недорогим жильем (30 долларов за выходные).

На втором месте идет мексиканский город Плая-дель-Кармен, а замыкает тройку лидеров Сингапур. Последний эксперты поставили так высоко за его уровень безопасности, а также обилие клубов и баров.

А ТОП-10 также вошли Санкт-Петербург, Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и мексиканский Кабо-Сан-Лукас.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали самые выгодные города мира для заработка на жилье.

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Теги: туризм, города, вечеринка
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Источник: korrespondent.net

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