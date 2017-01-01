Многодетный украинец с сыновьями покорил Монблан

Житель Мариуполя, отец 33-х приемных детей, поднял украинский флаг на самой высокой горе Западной Европы.

Мариуполец Геннадий Мохненко вместе с шестью сыновьями покорил гору Монблан. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мохненко - отец 33-х приемных детей на покорение самой высокой горы Западной Европы взял шестерых сыновей. Для того, чтобы подняться на 4810 метров, семье понадобилось 20 часов.

На покоренной вершине семья установила украинский флаг.

Ранее Мохненко с сыновьями поднимались на Эверест, Килиманджаро, Говерлу, Эльбрус и Арарат. Название следующей вершины, которую собрались покорять украинцы, они пока держат в секрете.

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