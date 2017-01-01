Японки провели показ мод в украинских костюмах

Все комплекты костюмоыв создали японские студенты.

За три дня будет проведено 16 показов

Костюмы на украинскую тематику создали трое студентов-дизайнеров японского колледжа Bunka Fashion College. В их разработке приняли участие более 80 человек. Второй секретарь посольства Украины в Японии Виолетта Удовик рассказали, что целью японских студентов было показать, каким они видят украинский наряд через призму японской культуры.

Об этом сообщает “BBC Украина“.

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Материал об украинской одежде студентам предоставили в посольстве Украины в Японии. Весь творческий процесс у студентов занял примерно полгода. Они изучили украинскую вышивку и орнамент и разработали дизайн. Свою коллекцию назвали Buvivian от сочетания английских слов brilliant (“блестящий“) и vivid ( “красочный“).

Удовик рассказывает, что колледж ежегодно организует фестиваль культур, который посещают более 20 тыс. человек.

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“За три дня будет проведено 16 показов, поэтому это прекрасная возможность показать украинскую красоту, созданную японскими дизайнерами. Особенность проекта заключается в том, что он является примером настоящего межкультурного сотрудничества между двумя странами“, - считает госпожа Удовик.

Сообщается также, что в ноябре в этом колледже проведут выставку украинских традиционных костюмов.

Как сообщалось в июне жена экс-генпрокурора Луценко пришла на благотворительный вечер в вышиванке за 50 тысяч гривен.

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