В Абу-Даби открыли мангровый парк

Общая площадь природного парка составляет миллион квадратных метров. В нем расположены несколько километров дорожек.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов открылся мангровый парк Jubail Mangrove Park. Об это сообщается на официальном сайте парка.

Зона парка расположена между островами Яс и Саадият и занимает миллион квадратных метров. Над водой в мангровых зарослях проложены деревянные дорожки.

Всего создано три маршрута: самый длинный составляет 2 километра, а самый короткий – 1 километр. Парк начинает работать с 09.00 до захода солнца и на текущий момент является бесплатным.

Сообщается, что весь маршрут разделен на тематические зоны. Во время прогулки можно наблюдать за рыбами, крабами, птицами и другими животными. Работники парка также предоставляют информацию о его обитателях. По правилам парка, здесь запрещено есть, рыбачить и мусорить.

Также в парке доступен каякинг. Вскоре планируется прием организованных детских и экскурсионных групп. Проект направлен на развитие экотуризма в столице ОАЭ.

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