Поздравления именинникам 29 февраля

Подборка оригинальных поздравлений для людей, которые родились в необычную дату.

В мире сейчас живет около четырех миллионов человек, чья дата рождения приходится на 29 февраля. Это составляет менее 1 % населения всей нашей планеты. Однако, если вам посчастливилось иметь родственника или друга, у которого по календарю День рождения только раз в четыре года, поспешите просмотреть интересные и прикольные поздравления для именинников в 29 февраля.

Краткая характеристика людей родившихся 29 февраля

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Рожденные в этот день имеют недюжинную силу воли. Обычно эти люди карьеристы, так как самостоятельные и целеустремленные. Но если развитие событий в жизни не совпадает с их ожиданиями, они не могут контролировать свои эмоции, становятся вспыльчивыми и раздражительными. Кроме того, все люди, родившиеся в эту дату отличаются креативностью, лидерскими способностями и жизнелюбием.

Поздравления с Днем рождения 29 февраля в стихах

И нет Дня рожденья, и есть

Вот так уж судьбой суждено.

Но если несчастья все счесть,

То это твое лишь одно.

А может, как раз – это счастье,

Ведь ты же три года потом

По всем своим паспортным данным

Все же в возрасте будешь одном!

Желаем здоровья и счастья,

Улыбок и солнца в семье.

Пусть только невзгоды ненастья

Не будут гостями тебе!

Поздравляю с Днем рождения!

Пусть принесет тебе февраль

Добра, улыбок и везенья

Здоровья крепкого, как сталь!

В преддверии солнечной весны

В 29-й день февральский

Пусть расцветут в душе цветы

И жизнь наполнят счастья краски!

Рожденный 29 февраля

Звания достоин короля!

Умница, красавец, хоть куда

Точный и корректный он всегда.

За работу он берется смело

И горит в руках любое дело

Вас мы поздравляем с Днем рождения,

Пусть отличным будет настроение!

Пусть февраль вам радость принесет,

Пусть удачным будет целый год.

Поздравления с Днем рождения 29 февраля в прозе

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29 февраля празднуют свой День рождения около 4 миллионов человек. За окошком зима, на дворе лютые морозы, но у нас сегодня тепло на душе, ведь в этот день на свет появился такой замечательный человек как ты. Желаю тебе яркой и удивительной жизни, наполненной незабываемыми моментами, радостными эмоциями и счастливым блеском в глазах. Желаю, чтобы у тебя было достаточно сил и мужества покорять все новые вершины, а лететь к своей мечте было так же легко как спускаться на лыжах с горы.

Судьба подарила тебе довольно редкий шанс – родиться 29 февраля, ведь вероятность такого происшествия равна 1:1500. Говорят, что люди, рожденные в этот день уникальные и особенные. И я смог убедиться в этом, познакомившись с тобой - ты невероятно красивый, добрый, отзывчивый, и просто замечательный человек. И в этот невероятный день я желаю тебе море удачи, гору здоровья, океан счастья и целый калейдоскоп радостных мгновений.

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В этот особенный день, который бывает лишь раз в 4 года – 29 февраля я поздравляю тебя с Днем рождения! Если тебе посчастливилось родиться в такой необычный день, значит удача должна сопутствовать тебе всю твою жизнь, чего я искренне тебе и желаю! Если уж так выпало, что твой День рождения всего раз на 4 года, то значит ты будешь оставаться молодым вчетверо раз дольше. Поэтому мой друг, желаю удачной, долгой и веселой жизни и всего самого лучшего, а еще лучше желаю тебе просто всего!

29 февраля бывает только раз в четыре года – это уникальный день, и люди, родившиеся в 60-й день високосного года такие же необыкновенные и замечательные! Ты один из немногих, чья звезда засияла в этот удивительный день поэтому желаю, чтобы и вся твоя жизнь была потрясающей и фантастической! Желаю обретать каждый день сотни новых счастливых возможностей и использовать их на все сто!

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