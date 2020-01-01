16 марта: Какой сегодня праздник, традиции, запреты

16 марта - 75-й день 2020 года.

В Словении сегодня отмечают День инженера, а в Финляндии – День Святого Урхо. В мире празднуют День губ и День квилтинга. В Латвии отмечают День книжной контрабанды, а в Германии – День Герберта фон Кёльна. В Казахстане отмечают День республиканской гвардии, а в Америке – Неделю профилактики и борьбы с отравлением животных. Также, в Маконе стартует Фестиваль цветущей вишни. В этот период начинается цветение около 30 тысяч деревьев.

Сегодня чтят память святых Евтропия Амасийского и его брата Клеоника, а также Василиска. Все они жили в третьем веке во времена правления императора Максимилиана. Всех троих подвергли невероятным пыткам. Но когда это не пошатнуло их веры в Христа, было принято решение казнить этих людей. Евтропия и Клеоника распяли, а Василиска убили мечём.

Хозяева начинали несложные работы в поле, старались далеко не заходить в лес, опасаясь встретить там разъяренного медведя. В это время он просыпался от спячки и был очень агрессивным.

Свои именины сегодня отмечают Василии, Ренаты, Михаилы, Изабеллы.

Интересные факты 16 марта

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В 870 году была основана православная церковь на территории Болгарии, а в 1521 году Магелан высадился на берегу Филиппин, где и погиб чуть позже. В 1880 году арестовывают Ивана Франка, а в 1917 году в Киеве состоялся митинг в честь Дня революции, итогом которого стало разрушение памятника Столыпину. В 1917 году князь Михаил отрекается от престола, а в 1919 году в Америке впервые проводят испытания беспроводного телефона для связи с самолетом. В 1960 году в Нью-Йорке представили первый автомобиль на солнечной батарее, а в 1962 году Советский Союз запустил в космос спутник «Космос 1». В 1998 году Ватикан официально приносит извинения евреям за бездействие в годы Голокоста, а в 2006 году ООН голосует за создание Совета по правам человека. В 2014 году состоялся референдум в Крыму, а в 1990 году во Львове начинается возрождение Научного братства имени Т. Г. Шевченка.

Свой день рождения 16 марта отмечают:

Гершель Каролина Лукреция – астроном;

Медисон Джеймс – екс-президент США;

Ом Георг Сином – физик;

Александр Попов – физик;

Соня Грин – писательница;

Юрий Дараган – писатель, поэт;

Менгеле Йозеф – врач;

Сергей Юрский – актер;

Бертолуччи Бернардо – режиссер;

Николай Подгорный – живописец.

Народные приметы

Если весело и громко поют синички – это к теплой погоде. Под окнами пение снегирей сегодня сулит скорое тепло. Снегири сидят на снегу – ещё будет снегопад. Возвращение трясогузок говорит о том, что скоро пойдет лед, а высокий полет гусей к тому, что будет сильное наводнение. Если солнце спряталось за тучи – стоит ожидать дождя.

16 марта – что нельзя делать?

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После того, как солнце ушло за горизонт, давать кому-либо хлеб или деньги в займы нельзя. Так можно в долгах весь год просидеть. Также после заката нежелательно выносить из дома мусор и разные старые вещи – можно вынести свое счастье. Принимать пищу животного происхождения не рекомендуется, так как длится великий Пост.

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