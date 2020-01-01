Снимки розового озера украинского фотографа вошли в новый выпуск журнала о путешествиях.

Фотографии одесского фотографа Евгения Самученко попали в британское издание о путешествиях National Geographic Traveller. Об этом сообщается на официальном сайте издания и на странице фотографа на Facebook.

Снимки соляных озер в Херсонской области в серии At the Pink Planet вошли в шорт-лист премии Sony World Photography Awards 2020.

Сам фотограф отмечает, что вид соляных озер вызывает впечатление, что находишься на другой планете. Особенно завораживающим оказывается вид сверху, поэтому Самученко снимал с дрона.

Cмотрите фотогалерею: Фото украинца попало в National Geographic

ранее сообщалось, что соцсети помогли фотографу найти близнецов для повторного фото через 30 лет. Также Корреспондент писал о том, что было выбрано лучшее фото дикой природы.

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