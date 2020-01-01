Жителями Фарерских островов можно управлять онлайн

Путешествовать по Фарерским островам с помощью местных жителей можно ежедневно, управляя их действиями с домашнего компьютера или смартфона.

На время карантина жители Фарер могут быть вашими руками и ногами Unsplash

На Фарерах, что входят в состав Королевства Дании, запустили онлайн игру, став участником которой, можно отдавать команды местным жителям. Об этом сообщается на странице Visit Faroe Islands в Facebook.

Цель таких манипуляций - помочь тем, кто хотел бы побывать на Фарерских островах, но отложил свою поездку из-за пандемии коронавируса.

Согласно правилам игры, фарерцы будут глазами, ушами и ногами туристов. В режиме реального времени им можно будет давать команды “идти”, “бежать” или “прыгать”. Люди будут их выполнять, с оговоркой - если это безопасно. В это время наслаждаться пейзажами островов можно будет через камеру на каске настоящего путешественника.

“Как и в реальной компьютерной игре, главный игрок будет контролировать движения фарерцев, которые не только будут исследовать места пешком, но и взлетать в небо на вертолете, демонстрируя виртуальным посетителям с высоты птичьего полета крутые травянистые склоны прекрасных островов, здешних 80 тысяч овец и девственную, дикую природу”, - отмечается в сообщении.

Сообщается, что виртуальные туры проходят ежедневно, пока актуальны ограничения из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что почти все страны мира ввели ограничения на поездки, включая их полный запрет, в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

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