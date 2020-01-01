5 мая: какой сегодня праздник

5 апреля - День борьбы за права инвалидов.

Сегодня в Японии празднуют День детей, в Голландии – День освобождения, в Беларуси - День печати. Еще в мире отмечают Всемирный день акушерки и Международный день борьбы за права инвалидов.

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Особое внимание хочется уделить Международному дню борьбы за права инвалидов. Все началось в 1992 году, когда люди с ограниченными возможностями заявили о своем праве работать, творить, быть полноценными членами общества. Они выступили против дискриминации инвалидов.

Праздник по народному календарю

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В народе сегодня отмечают День памяти Луки. Этот святой был одним из первых иконописцев и автором одного из Евангелий. Святого Луку считают покровителем врачей и художников.

Свой день ангела отмечают Виталии, Всеволоды, Гавриилы, Дмитрии, Луки, Платоны, Федоры.

Интересные факты 5 мая

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В 1821 году во время ссылки на острове Святой Елены скончался Наполеон, а в 1836 свою работу начала первая в Европе железная дорога. В 1921 году во Франции Коко Шанель представила туалетную воду Шанель №5, а в 1949 начал работу Совет Европы. В 1988 году впервые провели телевизионную трансляцию с вершины Эвереста, а в 2014 году свою работу начинает добровольческий полк Азов.

Кто родился 5 мая?

Ежен Лабиш – драматург;

Сидор Воробкевич – писатель;

Юрий Липа – поэт;

Ирина Вильде – писательница;

Сильвия Федорук – физик;

Юрий Ищенко – композитор;

Денис Беринчик – боксер;

Адель – певица.

Народные приметы

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Кукует кукушка – больше заморозков не будет. Дождь сегодня предвещает богатый урожай. Если 5 мая ясная погода и на небе нет ни единого облака – нужно приступать к посевным работам.

Что нельзя делать 5 мая?

Сегодня нельзя унывать, ведь в народе считается - как этот день проведешь, так и год пройдет. Также запрещено гадать. Стоит воздержаться от ссор.