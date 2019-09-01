Дубай открывает границы для туристов

Для посещения Дубая необходимо соответствовать ряду требований. Граждане ОАЭ смогут путешествовать заграницу с 23 июня 2020 года.

Дубай возобновляет прием иностранных туристов. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на Верховный комитет по управлению кризисами и стихийными бедствиями Дубая.

Принимать иностранных туристов в Дубае начнут с 7 июля. Все прибывающие должны соответствовать ряду требований, при этом, ознакомиться с ними туристы должны самостоятельно.

Международные туристы, прибывающие в аэропорт Дубая, должны заполнить «Декларацию о состоянии здоровья» и зарегистрироваться в мобильном приложении COVID-19 DXB app. Обязательно наличие страховки и справки о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус.

Тестирование должно быть осуществлено максимум за 96 дней до отправления. Также туристов могут тестировать непосредственно в аэропорту. В случае обнаружения коронавирусной инфекции у туриста, тот должен изолироваться на 14 дней в специально отведенном обсерваторе за свой счет.

На территории Дубая все туристы обязаны соблюдать необходимые меры безопасности: быть в маске, придерживаться дистанции, использовать антисептики и следить за состоянием здоровья.

Ранее были названы безопасные страны для туризма в 2020 году. Также Корреспондент писал о том, что Кипр не будет требовать от туристов справку об отсутствии COVID.

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