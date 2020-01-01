Саша Барон Коэн спел расистскую песню про Обаму

Актер переоделся "реднеком" и спел песню на митинге консерваторов.

На митинге в городе Олимпия, штат Вашингтон, где собрались поклонники консервативной партии, Саша Барон Коэн спел оскорбительную песню.

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Актер, известный по фильму Борат, вырядился в реднека и спел песню в стиле кантри, в которой предлагалось вколоть Бараку Обаме “уханьский грипп“, посадить Хиллари Клинтон, а сотрудников ВОЗ — “нашинковать, как это принято у саудовцев“. Также в песне пелось про то, что коронавирус - “выдумка либералов“.

На митинге было всего около 500 человек. Организаторы попытались остановить актера, но им помешала охрана. Выяснилось, что сам Коэн стал спонсором митинга и сам же нанял охрану.

Саша Барон Коэн в гриме yahoo.com

Позже организаторы осудили выступление комика, предположив, что Коэн нанял актеров, которые одобрительно подбадривали выступающего и подпевали ему.

Напомним, ранее сообщалось, что Саша Барон Коэн выпустил тизер комедии о Трампе.

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