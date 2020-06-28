Стартап выпустит духи с ароматом космоса

Теперь любой желающий может приобрести парфюм с запахом космоса. Стоит флакончик 30 долларов. Космос пахнет порохом, прожаренным стейком, малиной и ромом.

Американский стартап собрал на платформе Kickstarter средства на изготовление и выпуск духов с запахом космоса. Парфюму уже дали название Eau de Space (Космическая вода), пишет CNN.

Композиция аромата появилась еще восемь лет назад специально для астронавтов NASA, чтобы запах бесконечного пространства не стал для них сюрпризом.

Духи создал основатель компании, производящей натуральные ароматизаторы для пищевой промышленности, Omega Ingredients Стив Пирс.

Химик над космическим ароматом работал четыре года. В работе ему помогали астронавты, которые делились своими ощущениями от пребывания в космосе. Так, возник Eau de Space со смесью пороха, прожаренного стейка, малины и рома.

Новинку уже можно заказать. Ее цена 30 долларов. Поставки по всему миру начнутся уже в октябре.

Теперь в планах стартапа - создание духов с ароматом Луны.

Как мы писали ранее, появились духи с запахом нового автомобиля. Уникальный парфюм разработали в Британии. Духи с запахом нового авто можно купить почти за 180 фунтов стерлингов.

Напомним также, что в Дубае продают самые дорогие в мире духи. Стоимость флакона высотой в два метра, вмещающего 3 л духов, составляет 1,3 млн долларов.

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