Американец начал мстить соседу через пять лет после его смерти

Недруг пенсионера умер, а он не мог простить ему обиды и через пять лет начал мстить, оставляя на могиле врага мертвых животных. Обиженного злоумышленника вычислила внучка усопшего, которая сдала фермера в полицию.

Джозеф Страуд не успокоился и после смерти своего заклятого врага nwahomepage.com

В американском округе Бентон в штате Арканзас полиция задержала 78-летнего фермера Джозефа Страуда за то, что он переодевался женщиной и в таком виде тайно приносил на могилу своего соседа мертвых животных. С мая он принес 16 трупов, пишет Fox24.

Джозеф Страуд и Фред Маккинни были соседями и враждовали друг с другом. Пять лет назад Маккинни умер в возрасте 94 лет.



Странности на его могиле начались в мае этого года. Родственники пришли на кладбище и обнаружили у надгробия мертвое животное. Сначала на это не обратили внимание, посчитав, что оно могло отравиться, поев искусственные цветы на могиле. Однако, когда таких трупов со временем набралось 16, то семья решила узнать, что происходит.

Внучка усопшего Шеннон Ноблс установила камеру наблюдения у могилы, которая запечатлела злоумышленника. На кадрах видно, как мужчина, одетый в женщину, принес мертвую тушку. Он бросил ее на надгробие и уехал на сером авто.

В другой раз на кладбище Ноблс увидела серый автомобиль марки Dodge, который резко рванул, как только она приблизилась. Девушка последовала за подозрительным авто и установила, что за рулем находился сосед ее умершего дедушки.

В следующий раз Шеннон почти "застукала" на месте преступления злоумышленника. Она шла на кладбище, от которого отъехал Страуд на своем сером Dodge. Девушка поспешила к могиле и обнаружила там очередное мертвое животное Это была самка опоссума. Самое ужасное заключалось в том, что рядом находились ее маленькие пищащие детеныши.

Ноблс вызвала полицию. Офицерам она показала видео с кладбища и фото, которые сделала в супермаркете в один из дней совершения "преступления". На кадрах видно, что на "женщине" с кладбища и на мужчине из супермаркета одинаковые ботинки и рубашка.

Это убедило правоохранителей и они отправились к Страуду за объяснением. Тот даже не спросил причину их появления, хотя позже в участке начал все отрицать. В сером авто пенсионера обнаружилось окровавленное полотенце.

Джозефа Страуда отпустили под залог, он ожидает суда. Пострадавшая семья хочет, чтобы он оплатил установку нового надгробия вместо прежнего, испорченного кровью мертвых животных. Это Страуду обойдется в 2,5 тысячи долларов.

Cмотрите фотогалерею: Американец начал мстить соседу через пять лет после его смерти

Как сообщалось ранее, режиссер Гай Ричи поссорился с соседом из-за эля.

Также Korrespondent.net писал, что в Англии нашли соседа "из самых худших кошмаров". Местные жители даже устроили шумную вечеринку прямо на улице, узнав, что мужчину посадили в тюрьму.



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