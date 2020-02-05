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Во время секса в теле девушки застрял помидор

Комментариев: 3
Пара решила поэкспериментировать. Чтобы достать застрявший в прямой кишке овощ, понадобилась помощь врачей.
Во время секса в теле девушки застрял помидор
Из-за занятий нетрадиционным сексом с использованием посторонних предметов 23-летняя студентка из Москвы оказалась в больнице. У девушки в теле застрял помидор, сообщает издание Московский Комсомолец.
 
 
Как выяснилось, студентка со своим кавалером решили разнообразить любовные утехи. Для эксперимента выбрали помидор. Твердый овощ застрял у девушки в заднем проходе.
 
Поскольку самостоятельно оттуда его достать не удалось, паре пришлось обратиться за помощью к медикам. Помидор извлекли в больнице без анестезии.
 
По словам врачей, подобные опыты могут нанести тяжелые последствия для организма.
 
Напомним, ранее Папа Римский Франциск назвал "божественными" удовольствие от еды и наслаждение от секса.
 

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Теги: Россия, секс, Москва, помидоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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bimba08    01.02.2021, 16:40
Оценка:  +1
bimba08
Видать не зря давили бульдозером турецкие помидоры. Не с того конца заходят...
ionium    01.02.2021, 16:09
Оценка:  -1
ionium
Они томатный сок делали %-(
malaxxo    01.02.2021, 15:57
Оценка:  -24
malaxxo
И где здесь сенсация?В США тоже самое тамошнее население проделывает с ананасом.Всё-таки сверхдержава ведь...
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