Во время секса в теле девушки застрял помидор

Пара решила поэкспериментировать. Чтобы достать застрявший в прямой кишке овощ, понадобилась помощь врачей.

Из-за занятий нетрадиционным сексом с использованием посторонних предметов 23-летняя студентка из Москвы оказалась в больнице. У девушки в теле застрял помидор, сообщает издание Московский Комсомолец

Как выяснилось, студентка со своим кавалером решили разнообразить любовные утехи. Для эксперимента выбрали помидор. Твердый овощ застрял у девушки в заднем проходе.

Поскольку самостоятельно оттуда его достать не удалось, паре пришлось обратиться за помощью к медикам. Помидор извлекли в больнице без анестезии.

По словам врачей, подобные опыты могут нанести тяжелые последствия для организма.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet