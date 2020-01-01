Собака унаследовала 5 миллионов долларов по завещанию владельца

Восьмилетняя собака стала миллионершей.

В США бордер-колли по кличке Лулу получила наследство после смерти хозяина. Теперь Лулу очень богата.

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В конце прошлого года скончался 84-летний Доррис, неженатый успешный бизнесмен, владелец собаки. В его завещании Лулу была отмечена как главная наследница, и ей оставили достаточно денег, чтобы заплатить корма чем могла представить любая собака.

В завещании говорится: "5 млн долларов будут переведены в траст, который будет создан после моей смерти для ухода за моим бордер-колли Лулу".

Также в завещании указали, что собака останется во владении Марты Бертон, которая ухаживала за ней во время разъездов бизнесмена.

Также собаке досталось имущество, и не совсем ясно, сколько оно стоит.

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Но друзья Дорриса говорят, что у него были огромные владения недвижимостью и инвестиции.

"Мы не планируем покупать миску для собак из цельного золота или инкрустированный бриллиантами ошейник. В завещании говорится, что просто возместят разумные ежемесячные расходы", - говорит Марта.

Напомним, ранее сообщалось, что суд Нью-Йорка лишил собаку $10 млн наследства.