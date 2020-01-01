В США мужчине сделали кесарово сечение

Мужчину с ожерением привезли в больницу и сделали анастезию из-за сильной боли. Потом ему сделали кесарево сечение и только через полчаса поняли, что у него сердечный приступ.

Пострадавший намерен отсудить у больницы более миллиона долларов World News Daily Report

В США 34-летний мужчина намерен отсудить у больницы 1,2 миллиона долларов за то, что ему по ошибке сделали кесарево сечение, сообщает World News Daily Report.

Сообщается, что Лесли Морган Уайт страдает ожирением. На прошлой неделе он вызвал спасателей из-за сильной боли в груди.

Его доставили в медицинский центр Сент-Мэтьюз (штат Кентукки), где его немедленно перевели в отделение родовспоможения и сделали анестезию.

"Мои гениталии никто не заметил?" - спросил Уайт, возмущенный произошедшим.

Как заявляет мужчина, после кесарева сечения прошло полчаса, пока врачи диагностировали его боли в груди как сердечный приступ.

Издание отмечает, что в аналогичном судебном процессе, ожидающем судебного разбирательства, врачи этого же медцентра в 2017 году провели липосакцию беременной женщине, прежде чем заметили, что женщина действительно рожает.

Отметим, осенью в Черкассах женщина родила на улице под закрытой дверью больницы из-за положительного теста на коронавирус.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet