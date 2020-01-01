Британка призналась, что ее внук неопрятный и не очень спортивный человек. Но он умеет хорошо заваривать чай.

Бабушка одинокого англичанина Скотта Лефевера решила помочь 28-летнему внуку познакомиться с девушкой. Она создала ему анкету в Tinder. Об этом сообщает The Sun.

"Привет, я Трина, бабушка Скотта. Он уже почти два года холост, и я думаю, ему нужна моя помощь, поэтому я разместила здесь его анкету, чтобы он нашел себе подружку", - написала 82-летняя женщина в зарегистрированном профиле внука.

Старушка призналась, что ее внук неопрятный, не очень спортивный, хотя и трудолюбивый человек, который к тому же умеет хорошо заваривать чай.

Среди требований к будущей избраннице указывалось, что она должна уметь готовить.

Cмотрите фотогалерею: Старушка зарегистрировала одинокого внука в Tinder

Выходка бабушки сначала разозлила парня, но потом он принял ситуацию с юмором.

За несколько дней с момента публикации анкеты более 20 девушек заинтересовались Скоттом. Но на свидание он пока не сходил ни с одной из них.

Как сообщалось ранее, британка дважды забеременела с разницей в три недели.

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