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В Индии судья оскандалился, пытаясь помочь насильнику

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После того, как судья предложил мужчине жениться на своей жертве, местные жители подписали требование отправить его в отставку.
Суд предложил насильнику жениться на жертве, чтобы избежать тюрьмы
Суд предложил насильнику жениться на жертве, чтобы избежать тюрьмы

В Индии судья предложил насильнику жениться на своей жертве, чтобы смягчить ему наказание. Об этом пишет The Guardian.

Житель штата Махараштра преследовал и неоднократно насиловал девушку, которой на момент преступления было 16 лет. Он угрожал облить девушку бензином и поджечь, прыснуть в лицо кислоту и убить ее брата.

Девушка даже пыталась покончить с собой. Ее родственники сначала пообещали не подавать жалобу в полицию, так как мать насильника пообещала устроить свадьбу, когда девушка достигнет совершеннолетия. После того, как обвиняемый женился на другой, пострадавшая обратилась к правоохранителям.

Председатель Верховного суда Индии предложил подсудимому жениться на жертве, чтобы избежать наказания и не потерять работу. После такого скандального поведения местные жители подписали требование отправить судью в отставку.

Индиец стал жертвой своего боевого петуха

 

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Теги: суд, Индия, Женитьба, изнасилование, жертва
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Источник: korrespondent.net

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