Таиланд идет навстречу туристам и сокращает карантин

Министерство здравоохранения Таиланда приняло решение сократить период карантина для вакцинированных туристов.

Министерство здравоохранения Таиланда решило сократить период карантина для вакцинированных от коронавируса туристов. Об этом 9 марта сообщает Reuters.

Невакцинированные туристы, которые предъявят негативный тест на COVID-19, будут на карантине на протяжении 10 дней.

Для того, чтобы избежать двухнедельного карантина туристам, прибывшим в Таиланд, необходимо сделать прививку против коронавируса. Вакцинация должна быть осуществлена в течение трех месяцев до поездки в Таиланд. При этом в туристической стране все равно потребуют справку о негативном тесте на коронавирус, который должен быть пройден не позднее 72 часов до вылета.

Новые правила для путешествия в Таиланд начнут действовать с апреля.

Напомним, на прошлой неделе власти Таиланда анонсировали отмену карантина для привитых от коронавируса туристов.

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