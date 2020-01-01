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Таиланд идет навстречу туристам и сокращает карантин

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Министерство здравоохранения Таиланда приняло решение сократить период карантина для вакцинированных туристов.
Таиланд хочет увеличить количество туристов
Таиланд хочет увеличить количество туристов
cfts.org.ua

Министерство здравоохранения Таиланда решило сократить период карантина для вакцинированных от коронавируса туристов. Об этом 9 марта сообщает Reuters.

Невакцинированные туристы, которые предъявят негативный тест на COVID-19, будут на карантине на протяжении 10 дней.

Для того, чтобы избежать двухнедельного карантина туристам, прибывшим в Таиланд, необходимо сделать прививку против коронавируса. Вакцинация должна быть осуществлена в течение трех месяцев до поездки в Таиланд. При этом в туристической стране все равно потребуют справку о негативном тесте на коронавирус, который должен быть пройден не позднее 72 часов до вылета.

Новые правила для путешествия в Таиланд начнут действовать с апреля.

Напомним, на прошлой неделе власти Таиланда анонсировали отмену карантина для привитых от коронавируса туристов.

Таиланд назвал условия для въезда иностранных туристов

 

 

 

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Теги: Таиланд, туристы, карантин, прививки
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Источник: korrespondent.net

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