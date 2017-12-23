Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ проверит DHL, Adidas и Puma из-за их работы в Крыму

Комментариев: 1
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
СБУ проверит DHL, Adidas и Puma из-за их работы в Крыму

Информацию о работе немецких компаний в Крыму проверит Служба безопасности Украины. Об этом заявили в прокуратуре АРК, сообщает Крым.Реалии.

В документе отмечается, что в прокуратуру поступило письмо от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в котором идет речь о работе компаний DHL, Adidas и Puma в Крыму. В свою очередь прокуратура отправила информацию для проверки в СБУ.

"Указанное письмо направлено в адрес Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым (с дислокацией в Херсоне) для проверки изложенных фактов, по результатам рассмотрения которого будет принято соответствующее процессуальное решение", – говориться в документе.

Ранее в Кабмине уже поднимали вопрос, что в аннексированном Крыму ведут незаконную деятельность немецкие компании DHL Express, Adidas и Puma. Отметим, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что немецкие компании не будут работать в Крыму. По его словам, власти ФРГ не признают "присоединение"полуострова к России.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, СБУ, прокуратура, adidas, Puma
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
СерыйКыць    23.12.2017, 22:03
Оценка:  +3
СерыйКыць
Эти три фирмы смешают вас с тем,о чём писать здесь,мягко говоря,неудобно...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь