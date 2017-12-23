СБУ проверит DHL, Adidas и Puma из-за их работы в Крыму

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Информацию о работе немецких компаний в Крыму проверит Служба безопасности Украины. Об этом заявили в прокуратуре АРК, сообщает Крым.Реалии.

В документе отмечается, что в прокуратуру поступило письмо от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в котором идет речь о работе компаний DHL, Adidas и Puma в Крыму. В свою очередь прокуратура отправила информацию для проверки в СБУ.

"Указанное письмо направлено в адрес Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым (с дислокацией в Херсоне) для проверки изложенных фактов, по результатам рассмотрения которого будет принято соответствующее процессуальное решение", – говориться в документе.

Ранее в Кабмине уже поднимали вопрос, что в аннексированном Крыму ведут незаконную деятельность немецкие компании DHL Express, Adidas и Puma. Отметим, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что немецкие компании не будут работать в Крыму. По его словам, власти ФРГ не признают "присоединение"полуострова к России.