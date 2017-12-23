Американское оружие урегулирует конфликты в Украине – Маккейн

Сенатор уверен, что вопрос поставок Javelin назрел уже давно.

Предоставление Украине летального оружия Соединенными Штатами Америки создаст условия для безопасности на Донбассе. Об этом в субботу, 23 декабря, заявил сенатор Джон Маккейн.

"Сообщение о решении президента Трампа о предоставлении Украине противотанковых комплексов Javelin является еще одним важным шагом в правильном направлении и дает сильный сигнал о том, что Соединенные Штаты будут поддерживать своих союзников и партнеров, потому что они борются за защиту своего суверенитета и территориальной целостности", - отметил Маккейн.

По его словам, вопрос предоставления оружия уже давно назрел.

"Обеспечение Украине возможностей, необходимых для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии, будет способствовать созданию более стабильным условиям безопасности, необходимых для мирного урегулирования этого конфликта", - считает политик.

Напомним, США согласовали вопрос о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

В свою очередь в России резко раскритиковали такой ход американских властей, отметив, что "США перешли черту".