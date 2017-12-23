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Американское оружие урегулирует конфликты в Украине – Маккейн

Комментариев: 13
Сенатор уверен, что вопрос поставок Javelin назрел уже давно.
Маккейн похвалил Трампа за предоставление Украине вооружения
Маккейн похвалил Трампа за предоставление Украине вооружения
gettyimages.com

Предоставление Украине летального оружия Соединенными Штатами Америки создаст условия для безопасности на Донбассе. Об этом в субботу, 23 декабря, заявил сенатор Джон Маккейн.

"Сообщение о решении президента Трампа о предоставлении Украине противотанковых комплексов Javelin является еще одним важным шагом в правильном направлении и дает сильный сигнал о том, что Соединенные Штаты будут поддерживать своих союзников и партнеров, потому что они борются за защиту своего суверенитета и территориальной целостности", - отметил Маккейн.

По его словам, вопрос предоставления оружия уже давно назрел.

"Обеспечение Украине возможностей, необходимых для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии, будет способствовать созданию более стабильным условиям безопасности, необходимых для мирного урегулирования этого конфликта", - считает политик.

Напомним, США согласовали вопрос о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

В свою очередь в России резко раскритиковали такой ход американских властей, отметив, что "США перешли черту".

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Теги: Украина, армия и вооружение, США, оружие, Джон МакКейн
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Ипатий    23.12.2017, 22:55
Оценка:  +1
Ипатий
Шота вату плющит !!!
ААывв    23.12.2017, 22:18
Оценка:  0
ААывв
То же самое Маккейн обещал и ИГИЛовцам ))))
Злой_Биша    23.12.2017, 21:36
Оценка:  +4
Злой_Биша
Так надо было делать ещё в 2014 году, а не мучить Муму всё это время...
Колишній-східняк    23.12.2017, 22:03
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Российские ученые установили, что Муму был кобелем. А сукой оказался Герасим.
Letohradek    23.12.2017, 21:36
Оценка:  +4
Letohradek
"Предоставление Украине летального оружия Соединенными Штатами Америки создаст условия для безопасности на Донбассе."
Добавить нечего, аплодирую стоя!
Браво сенатор!
Колишній-східняк    23.12.2017, 21:36
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Джавелины быстро отобьют желание палить из танков прямой наводкой по нашим позициям. Мы-то свою противотанковую артиллерию отвели, как и договорились...
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