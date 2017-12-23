В аэропорту Женевы задержали Яценюка

Украинского экс-премьера задержали по запросу России.

Бывшего украинского премьера Арсения Яценюка задержали в Швейцарии в аэропорту Женевы. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо в Facebook.

"Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", - написала она.

По ее словам, абсурдные обвинения российского следкома имеют реальные последствия.

"Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле", - резюмировала она.

Напомним, в ноябре 2015 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Арсений Яценюк якобы воевал в Чечне против России. По его словам "следствием установлено, что в период 1994-1995 годов в составе карательного отряда Арго, а затем Викинг, руководимого Александром Музычко, против военнослужащих российских ВС воевал Арсений Яценюк".