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В аэропорту Женевы задержали Яценюка

Комментариев: 11
Украинского экс-премьера задержали по запросу России.
Яценюка задержали в Женеве из-за России
Яценюка задержали в Женеве из-за России
facebook.com/pg/yatsenyuk.arseniy

Бывшего украинского премьера Арсения Яценюка задержали в Швейцарии в аэропорту Женевы. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо в Facebook.

"Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", - написала она.

По ее словам, абсурдные обвинения российского следкома имеют реальные последствия.

"Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле", - резюмировала она.

Напомним,  в ноябре 2015 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Арсений Яценюк якобы воевал в Чечне против России. По его словам "следствием установлено, что в период 1994-1995 годов в составе карательного отряда Арго, а затем Викинг, руководимого Александром Музычко, против военнослужащих российских ВС воевал Арсений Яценюк".

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, Яценюк, аэропорт, Женева
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Комментариев (12)
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ZuBBi    23.12.2017, 23:22
Оценка:  0
ZuBBi
Прям как в песне Слепакова из Камеди Клаб -...........мы бы взяли вас , только денег нет. Хорошего вам настроения, главное здоровье ........ P.S. Даешь Арсения в Президенты !!!
ZuBBi    23.12.2017, 23:19
Оценка:  0
ZuBBi
Вот народ то не благодарный в Украине. Вам Арсений такую СТЕНУ от агрессора построил...... чтоб Украина то и стар и млад спокойно спали и жили !!! Ну разве человек ЗАЩИТИВШИЙ Родину не заслужил на скромный отдых в Австрийских Альпах ???
Иван    23.12.2017, 22:40
Оценка:  0
Иван
задержали, потом разобрались, поняли что россиане просили задержать, поржали, извинились и отпустили.
zet_1977    23.12.2017, 22:35
Оценка:  +4
zet_1977
Что то не поехал в какое нибудь село Украины а в Альпы подался ГНИДА.
Коцман_Бобза    23.12.2017, 22:13
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Какие же они мелочные, эти российские власть имущие! Просто противно!
ТУЧКА+    23.12.2017, 22:03
Оценка:  +8
ТУЧКА+
Ех, всього на десять хвилин затримали.
А могли б зробити українцям новорічний подарунок.
Коцман_Бобза    23.12.2017, 22:12
Оценка:  -5
Коцман_Бобза
Я не за Яценюка. Но вот лично тебе было бы легче, если бы его задержали? Лично мне абсолютно фиолетово.
sashha    23.12.2017, 22:03
Оценка:  +2
sashha
Отпустили потому что побоялись,как бы чего у них не украл.
Коцман_Бобза    23.12.2017, 22:14
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
Так его на за кражу, а за убийства с особой жестокостью разыскивают. Если бы за кражу - это было бы понятно.
квакль-бродякль    23.12.2017, 21:36
Оценка:  +7
квакль-бродякль
А должны были бы задержать по запросу Украины! Деньги на стену с Россией взял, распилил и сбежал за границу!
После чего, "чудесным образом" купил 15 особняков в США. Такое вот совпадение!
Estranged    23.12.2017, 21:36
Оценка:  +5
Estranged
Сеня троллит моckалей - даже бороду отпустил, чтоб быть похожим на чеченского боевика))
реформатор    23.12.2017, 21:36
Оценка:  +5
реформатор
за наши деньги новый год встречать сеня поехал в альпы
петька следующий
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