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В Харьковской области пьяные зарезали двух пенсионерок

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Мужчинам грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Убийство в Харьковской области
Убийство в Харьковской области
Нацполіція

В Харьковской области пьяные мужчины ворвались в дом к пенсионерке, зарезали хозяйку и ее подругу, которая пришла в гости. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Правоохранители рассказали, что двойное убийство произошло в селе Староверовка, жертвами стали женщины 61 и 56 лет.

Гражданин Молдовы и местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, постучали к женщине в дом. В это время к хозяйке пришла ее подруга. Увидев, в каком состоянии пришли мужчины, хозяйка дома попросила их уйти. Это разозлило непрошенных гостей, они набросились на женщин и стали им наносить удары ножом.

От полученных травм женщины умерли на месте. Полиция задержала преступников по горячим следам. Им грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в ночь на 20 декабря в Днепровском районе Киева произошла драка между братьями, которая привела к убийству одного из них.

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Теги: Харьковская область, полиция, убийство, нож
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Источник: korrespondent.net

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