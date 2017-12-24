В Донецкой области растет число нарушений тишины

В Донецкой области участились случаи нарушения режима прекращения огня.

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте миссии.

"В Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, примерно 320 взрывов против ориентировочно 190 соответственно", – говорится в сообщении.

Тем временем в Луганской области миссия не зафиксировала ни одного взрыва. За предыдущий отчетный период было зафиксировано примерно 280 взрывов.



В зоне АТО сохраняется режим тишины – штаб

Напомним, 23 декабря на Донбассе вступило в силу новое, предпраздничное перемирие.