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В Донецкой области растет число нарушений тишины

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В Донецкой области участились случаи нарушения режима прекращения огня.
Миссия ОБСЕ отчиталась о ситуации на Донбассе
Миссия ОБСЕ отчиталась о ситуации на Донбассе
Getty Images

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте миссии.

"В Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, примерно 320 взрывов против ориентировочно 190 соответственно", – говорится в сообщении.

Тем временем в Луганской области миссия не зафиксировала ни одного взрыва. За предыдущий отчетный период было зафиксировано примерно 280 взрывов.

В зоне АТО сохраняется режим тишины – штаб

Напомним, 23 декабря на Донбассе вступило в силу новое, предпраздничное перемирие.

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Теги: Перемирие на Донбассе, Миссия ОБСЕ на Донбассе, режим тишины на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ANDREICH    24.12.2017, 08:10
Оценка:  0
ANDREICH
Ідіоти што лі? Припинення вогню ніколи не було. Мирний план не діє
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