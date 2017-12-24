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В Одессе пьяная чиновница ездила по городу и "посылала" полицейских

Комментариев: 3
Чиновница ехала за рулем автомобиля Nissan Micra, в машине был ребенок.
Пяьная работница мэрии в Одессе
Пяьная работница мэрии в Одессе
Думская

В Одессе задержали сотрудницу мэрии, которая пьяной ездила за рулем по городу в эту субботу, 23 декабря, сообщает "Думская".

Чиновница ехала за рулем автомобиля Nissan Micra. При составлении протокола она вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, который снимал происходящее на камеру. Все это время с ней рядом находился ребенок, который ехал с ней в машине, пока ее не остановили инспекторы.

Пользователи соцсетей узнали женщину. Ею оказалась заместитель начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диана Тирновенко.
 
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Напомним, ранее разборки со стрельбой в Одессе у автосалона устроили два бывших бойца батальона Айдар. 
 
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Теги: Одесса, полиция, пьяный, вождение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Потому_что    24.12.2017, 22:29
Оценка:  +2
Потому_что
Спасибо доброй полиции, эта ....ездит дальше в том же состоянии.
Москвошвея    24.12.2017, 22:29
Оценка:  +2
Москвошвея
А почему мордой в асфальт не сделали?Потому что копы превратились в ментов.
Коцман_Бобза    24.12.2017, 22:37
Оценка:  +3
Коцман_Бобза
Асфальт пожалели.
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