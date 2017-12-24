В Одессе пьяная чиновница ездила по городу и "посылала" полицейских

Чиновница ехала за рулем автомобиля Nissan Micra, в машине был ребенок.

В Одессе задержали сотрудницу мэрии, которая пьяной ездила за рулем по городу в эту субботу, 23 декабря, сообщает "Думская".

Чиновница ехала за рулем автомобиля Nissan Micra. При составлении протокола она вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, который снимал происходящее на камеру. Все это время с ней рядом находился ребенок, который ехал с ней в машине, пока ее не остановили инспекторы.

Пользователи соцсетей узнали женщину. Ею оказалась заместитель начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диана Тирновенко.