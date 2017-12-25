Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко осмотрит военные объекты на Одесчине

Комментариев: 1
Визит запланирован на 27 декабря.
Порошенко осмотрит военные объекты на Одесчине
Адміністрація президента України

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни посетит Одесскую область для осмотра военных объектов. Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на источники в Одесской облгосадминистрации.

"Предварительно визит намечен на среду 27 декабря, но готовящийся обмен пленными может подкорректировать планы и президент прибудет 28 декабря", – отмечает СМИ.

По данным собеседника издания, в саму Одессу глава государства не заедет. Порошенко посетит Беляевский и Окнянский районы области. В частности, в Беляевском районе президент осмотрит строительство военного городка отдельного батальона морской пехоты.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря. 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: визит, Порошенко, военные, Одесская область, Петр Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Zukoxress    25.12.2017, 21:27
Оценка:  +1
Zukoxress
Нужно молиться чтобы сегодня,или завтра эти объекты внезапно не воспламенились...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь