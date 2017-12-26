На Закарпатье жена убила и забетонировала мужа

Тело обнаружили в старом колодце на глубине четырех метров.

В Закарпатской области в городе Хуст в одном из колодцев нашли тело мужчины, которого убили собственный сын и жена. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Об исчезновении 43-летнего мужчины, сообщил в полицию его отец. Мужчина проживал в одном доме с женой, с которой они были в процессе развода, а также с тремя детьми.

Полицейские обратили внимание, что после исчезновения мужа и объявления его в розыск куда-то пропали его 40-летняя бывшая жена и 17-летний сын. Они объявлены в розыск.

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Также подозрение правоохранителей вызвал и тот факт, что на дворе хозяйка спешно засыпала и забетонировала старый колодец.

“Когда правоохранители откопали его, то обнаружили на глубине около 4 метров тело разыскиваемого мужчины“, - отметили в полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по статье “Умышленное убийство“. Тело отправили на экспертизу.

Напомним, 20 декабря в Киеве во время драки брат убил брата.