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На Закарпатье жена убила и забетонировала мужа

Комментариев: 4
Тело обнаружили в старом колодце на глубине четырех метров.
Полиция ищет убийц мужчины, труп которого спрятали в колодце
Полиция ищет убийц мужчины, труп которого спрятали в колодце
npu.gov.ua

В Закарпатской области в городе Хуст в одном из колодцев нашли тело мужчины, которого убили собственный сын и жена. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Об исчезновении 43-летнего мужчины, сообщил в полицию его отец. Мужчина проживал в одном доме с женой, с которой они были в процессе развода, а также с тремя детьми.

Полицейские обратили внимание, что после исчезновения мужа и объявления его в розыск куда-то пропали его 40-летняя бывшая жена и 17-летний сын. Они объявлены в розыск.

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Также подозрение правоохранителей вызвал и тот факт, что на дворе хозяйка спешно засыпала и забетонировала старый колодец.

“Когда правоохранители откопали его, то обнаружили на глубине около 4 метров тело разыскиваемого мужчины“, - отметили в полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по статье “Умышленное убийство“. Тело отправили на экспертизу.

Напомним, 20 декабря в Киеве во время драки брат убил брата.

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Теги: Закарпатье, фото, полиция, убийство, Закарпатська область
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Комментариев (4)
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ecvilibrum    26.12.2017, 21:24
Оценка:  +2
ecvilibrum
понять и простить
prorok_100    26.12.2017, 21:23
Оценка:  +2
prorok_100
це наклеп цэ двоходовачка... жена спецагент кремля а муж свидомый украинець...
wnt    26.12.2017, 21:23
Оценка:  0
wnt
ну конечно, и если на России муж убивает свою жену, то он бандеровец и украинский каратель..
БЕЗУМЕЦ+    26.12.2017, 21:23
Оценка:  +2
БЕЗУМЕЦ+
Жена спецагент кремля, а сын как минимум белорус.
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