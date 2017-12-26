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Полиция показала, как убийцы Панкова заложили бомбу

Комментариев: 1
На видео подозреваемый закладывает взрывчатку.
Так преступник закладывал бомбу
Так преступник закладывал бомбу
скриншот

На брифинге во вторник, 26 декабря, глава Нацполиции Сергей Князев продемонстрировал запись камеры наблюдения, на которой видно, как убийцы бывшего исполняющего обязанности директора предприятия Укрспирт Виктора Панкова закладывают взрывное устройство под автомобиль другого человека.

Видео брифинга опубликовано на Youtube Нацполиции.

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Князев рассказал, что пятеро задержанных причастны к многим другим нападениям на людей в Киеве, нападали в основном на предпринимателей. В частности они заминировали авто бизнесмена и привели устройство в действие, когда тот был возле школы. Мужчина чудом выжил.

По словам Князева, подозреваемые задержаны.

Напомним, 30 мая в Киеве выстрелом в спину был убит помощник и бывший и.о. директора государственного концерна Укрспирт Виктор Панков.

Смотри также видео с места убийства

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Теги: бомба, авто, Панков, убийство Панкова, взрывное устройство, ОПГ
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Комментариев (1)
mrf49    26.12.2017, 21:24
Оценка:  +2
mrf49
лучше бы показали убийство гонтаревой
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