Полиция показала, как убийцы Панкова заложили бомбу

На видео подозреваемый закладывает взрывчатку.

На брифинге во вторник, 26 декабря, глава Нацполиции Сергей Князев продемонстрировал запись камеры наблюдения, на которой видно, как убийцы бывшего исполняющего обязанности директора предприятия Укрспирт Виктора Панкова закладывают взрывное устройство под автомобиль другого человека.

Видео брифинга опубликовано на Youtube Нацполиции.

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Князев рассказал, что пятеро задержанных причастны к многим другим нападениям на людей в Киеве, нападали в основном на предпринимателей. В частности они заминировали авто бизнесмена и привели устройство в действие, когда тот был возле школы. Мужчина чудом выжил.

По словам Князева, подозреваемые задержаны.

Напомним, 30 мая в Киеве выстрелом в спину был убит помощник и бывший и.о. директора государственного концерна Укрспирт Виктор Панков.

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